تزوج بريطانيان ولدا بنفس اليوم والمستشفى ذاتها، وعاشا صديقين قبل أن تفرقهما الظروف، ليلتقيا بعد حوالي 50 عاماً بفضل فيس بوك، ويزوجا بعد نصف قرن من الفراق.

وكان كل من أليسون بلاكويل وجيمس هودجيز ولدا في مستشفى باركلي على بعد أمتار قليلة من بعضهما يوم 3 فبراير (شباط) 1967، ودرسا في نفس الصف بمدرسة كام هوبتون الابتدائية. لكن التواصل بينهما انقطع، عندما انتقل جيمس إلى مدرسة أخرى بعمر 8 سنوات.

إلا أن أليسون وجيمس تمكنا من اللقاء مجدداً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سأل جيمس صديقته القديمة عن موعد عيد ميلادها، والذي يصادف نفس يوم ميلاده، ليتأكد من شخصيتها، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكانت أليسون تزوجت بعمر 21 عاماً، لكنها حصلت على الطلاق بعد حوالي 10 سنوات، والتقت جيمس مرة أخرى على فيس بوك، قبل أن يلتقيا وجهاً لوجه من جديد بعد أعياد الميلاد عام 2012، ومنذ ذلك الوقت جمعت بينهما علاقة حب أحيت صداقتهما القديمة.

وبعد حوالي أربع سنوات من أول لقاء لهما، قرر جيمس وأليسون أن يتزوجا، وحدث ذلك بالفعل بحضور زملائهما القدامى بالمدرسة، بالإضافة إلى معلمتهما التي فاجأتهما بصورة قديمة تضم طلاب صفهما.