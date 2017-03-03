رزق بيار كاسيراغي النجل الاصغر لأميرة موناكو كارولين، وزوجته الايطالية بياتريس بوروميو طفلا ذكرا على ما أعلن قصر موناكو.
وجاء في البيان «يسعد أميرة هانوفر (كارولين) والكونتيسة باولا مارزوتو (والدة بياتريس بوروميو) اعلان ولادة حفيدهما في 28 فبراير 2017.
الام والطفل في صحة جيدة».
ولم يكشف البيان عن اسم الطفل.
وبيار كاسيراغي هو ابن شقيقة امير موناكو البير.
وللاميرة كارولين ثلاثة احفاد قبل هذه الولادة.
فابنتها شارلوت انجبت طفلها رفاييل من الفكاهي الفرنسي غاد المالح في العام 2013 اما نجلها البكر اندريا المتزوج من تاتيانا سانتو دومينغو وريثة عائلة كولومبية ثرية، فله طفلان ساشا المولود العام 2013 وإنديا المولودة في 2015.