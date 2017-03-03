يبدو أن المياه ستعود لمجاريها بين النجم براد پيت والنجمة زوجته السابقة چينيفر انيستون، فقد أرسل براد رسالة نصية إليها لإصلاح العلاقة بينهما عقب انفصاله عن زوجته أنچيلينا چولي، ولم ترد انيستون برسالة مماثلة إلا أنها قالت للأصدقاء المقربين وابتسامتها تفصح عما بداخلها من رغبة في العودة: لقد كان زوجي وعشت معه أجمل سنوات عمري، وكأنها تردد: ما أحلى الرجوع إليه.

وكانت النجمة أنچيلينا چولي في غاية التأثر وهي تتحدث لأول مرة عن تجربة انفصالها عن زوجها النجم الأميركي براد پيت أثناء حديث خاص مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حيث قالت ردا على سؤال حول تجربة الانفصال وحياتها الخاصة: «لا أريد الحديث كثيرا عن هذا الأمر، لقد كان وقتا صعبا.



نحن عائلة، وسنظل دائما عائلة»، فيما يكشف عزمها على الوصول إلى تسوية مع پيت.

ورفعت النجمة دعوى انفصال عن زوجها في سبتمبر الماضي، وتخوض معه صراعا قضائيا حول حضانة أطفالها الستة والتي تطالب بها منفردة.



وكانت چولي منذ اسبوعين في كمبوديا مع أطفالها، لحضور العرض الافتتاحي لفيلمها الجديد الذي كتبته وأنتجته وأخرجته هناك.