التقطت عدسات الكاميرا ظاهرة تدفق الحمم البركانية من بركان كيلوا، الواقع في الجزيرة الكبيرة في هاواي.

ويظهر الفيديو الحمم البركانية ذات اللون البرتقالي الساطع وهي تتدفق، خلال ما يسمى بـ"الساعة الزرقاء"، وتشكل أنهارا من الحمم البركانية الملتهبة التي تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية.

والساعة الزرقاء هو مصطلح يطلق على فترة زمنية تكون صباحا ومساء: قبل الشروق بساعة وبعد الغروب بساعة.

ويعتبر كيلوا من بين أكثر البراكين نشاطا في العالم.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حذرت في وقت سابق من أن الاقتراب من الحمم يمكن أن يكون خطيرا على حياة الإنسان وقد يؤدي إلى وفاته.