عادة ما يكون السيّاح صيداً سهلاً للمحتالين واللصوص، نظراً لجهلهم بعادات وتقاليد الدول التي يسافرون إليها وعدم إلمامهم بالأسعار فيها، بالإضافة إلى الفكرة المسبقة لدى المحتالين بأن السياح هم من أصحاب الثروات والأموال الطائلة التي يمكنهم اقتناص نصيهم منها.

وفيما يلي أبرز أساليب الاحتيال التي يتعرض لها السياح في البلاد الغريبة بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

1- اتصالات ليلية مزعجة في الفندق

يتلقى النزيل في الفندق اتصالاً ليلياً من شخص يدّعي بأنه من مكتب الاستقبال، ويطلب بياناته ومعلومات بطاقته الإئمانية مرة أخرى، بحجة أن نظام الحاسوب تعطل وفقدت جميع البيانات، وبسبب شعور الزبون بالنعاس، يمكن أن يعطي المعلومات دون وعي منه، ويتم إفراغ حسابه المصرفي من المال بشكل كامل. لذا عليك الحذر وإبلاغ إدارة الفندق والاتصال بالشرطة على الفور. هذه الطريقة تنتشر في ولاية جورجيا الأمريكية.

2- خسارة قيمة التذكرة المعروضة على الانترنت

تعمد بعض المواقع الإلكترونية إلى بيع تذاكر طيران رخيصة الثمن للزبون نقداً، ويقومون باستعادة قيمتها من شركة الطيران ويحولون ثمنها إلى حسابهم المصرفي. وينتهي بك المطاف إلى خسارة التذكرة بالإضافة إلى نقودك التي دفعتها. ولتجنب الوقوع في هذا الفخ عليك أن تشتري تذكرتك من شركة الطيران مباشرة أو من موقعها على الإنترنت.

3- قوائم الطعام الجاهزة المزيفة

عليك الحذر من قوائم الطعام التي تدس من تحت باب غرفتك في الفندق مهما كنت جائعاً، فإذا طلبت وجبة من هذه القوائم المزيفة عبر الهاتف وأعطيتهم معلومات بطاقتك الإئتمانية، ستكتشف بأن مبلغاً كبيراً تم سحبه من حسابك المصرفي، لذا عليك أن تتناول طعامك في المطاعم المحلية.

4- حيلة الجواهر الثمينة

حيلة بسيطة ولكنها فعّالة، إذ يقوم المحتال ببيعك بعض الأحجار المزيفة بسعر رخيص، ويقنعك بإمكانية حصولك على ثروة بعد بيعها في بلدك. وهذه الحيلة شائعة في جنوب شرق آسيا والهند لذا لا تشتري أية أحجار كريمة رخيصة من مصادر غير موثوقة أثناء جولتك السياحية.

5- حيلة نقطة التفتيش في المطار

يقوم أحد المحتالين الذين يقفون في الصف أمامك بوضع مفاتيح بجيبه لدى وصوله إلى نقطة التفتيش في المطار، فيرن جهاز كشف المعادن ليلهيك عن أمتعتك، ويقوم شخص آخر بسرقة أمتعتك ومحفظتك وهاتفك وكمبيوترك المحمول.

ونشرت الشرطة الكيبنية تحذيراً بهذا الخصوص، وكذلك قامت الشرطة الفدرالية الأمريكية بالتحذير من هذا النوع من الاحتيال. لذا عليك أن تبقي مقتنياتك وأمتعتك في حوزتك ومراقتبها أثناء مرورك في نقطة التفتيش.

6- الإلهاء بهدف السرقة

يحاول اللص إلهائك بوسائل متعددة ليسرقك، فمثلاً تأتي إليك إحدى النساء وهي تحمل طفلاً صغيراً غالباً ما يكون دمية وتطلب منك أن تعطيها بعض المال من أجل الطفل، وقد تعطيك هذا الطفل لتحمله بهدف صرف نظرك، وبعد أن تتخلص منها تكتشف بأن محفظتك قد سرقت. لذا عليك الابتعاد عنها فور اقترابها منك.

7- حيلة عد النقود ببطئ

يعد البائع الذي تشتري منه التي سيعيدها إليك ببطء، حتى تطمئن إلى أن المبلغ صحيح، لتكتشف فيما بعد بأن نقودك التي أعادها إليك ناقصة. لذا عليك التأكد من المبلغ قبل خروجك من المحل.

8- المتسولون الذين يدعون الإعاقة

يتظاهر المتسولون بأنهم مرضى أو يعانون من إعاقة جسدية ليثيروا شفقتك بهدف اعطائهم المال، وهذا الأمر شائع في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والهند. وقد تكون الإصابات حقيقية أحياناً ولكن لا يمكنك أن تتأكد من الأمر بسهولة.

9- ضباط الشرطة الفاسدون

يتظاهر رجال الشرطة الفاسدون بأنك خرقت القانون، ويطلبون منك الرشاوي مقابل غض النظر عنك، وهذا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم. لذا عليك أن تتحلى بالهدوء مع رجل الشرطة وأن تتملص من الموقف بذكاء وحكمة دون أن تدفع الرشوة.

10- بائعة الزهور

احذر من امرأة أو فتاة لطيفة تقدم لك الزهور كرمز للصداقة، و من ثم تعمد إلى قراءة كفك مقابل مبلغ من المال وبصوت مرتفع، لتسبب لك الإحراج أمام الناس وتدفع لها ما تطلبه. وهذا الأمر شائع في مدريد ونيودلهي.