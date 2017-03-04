تتصدّر عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، غلاف مجلة الموضة الشهيرة "فوغ"، بطبعتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بعنوان "عين على الشرق".

وتظهر حديد مرتدية وشاحاً على رأسها في صورتين مختلفتين للصفحة الأولى من "فوغ بالعربية". وقالت العارضة ذات الأصول الفلسطينية إن هذا الأمر "يساوي العالم كله بالنسبة إليها".

وأشارت إلى أن "وجود نسخ عالمية من "فوغ" أمر جميل، لأنه يسمح لنا، كمجتمع للموضة، بالاحتفال ومشاركة العالم ثقافات متعددة"، عبر حسابها على تطبيق "إنستاغرام".

وأضافت "أتمنى أن تظهر هذه المجلة مستوىً جديداً من رغبة العاملين في مجال صناعة الموضة، بالاستمرار في قبول الناس والأزياء كافة والاحتفال بهم والاندماج معهم. كما أتمنى أن يساعد ذلك في جعل الجميع يشعرون بأن لديهم صورة خاصة في عالم الموضة ولحظات يمكنهم التفاعل معها".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الناشرة للمجلة، "كوندي ناست إنترناشيونال"، عيّنت الأميرة السعودية دينا الجهني عبدالعزيز رئيسة تحرير "فوغ بالعربية". وأفادت بأنها ستُطلق أولاً كموقع إلكتروني باللغتين العربية والإنكليزية، ويليها إصدار النسخة المطبوعة.

وستوزع في دول عدة في الشرق الأوسط، بينها المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والكويت والإمارات العربية المتحدة.