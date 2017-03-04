وافقت محكمة بمدريد على النظر في شكوى رفعها مغن كوبي ضد النجمين الكولومبيين شاكيرا وكارلوس فيفيس يتهمهما فيها بسرقة أغنية «لا بيسيكليتا» من عمل سابق له، على ما أفادت مصادر قضائية.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شاكيرا اتهاما كهذا، فقد خلص القضاء الأميركي في عام 2014 في نيويورك، في ختام محاكمة بتهمة انتهاك حقوق المؤلف، إلى أن أغنيتها «لوكا» التي حققت نجاحا عالميا هي نسخة غير قانونية عن أغنية ألفها فنان من الدومينيكان في العام 1998.

وتطول الشكوى هذه المرة أغنية «لا بيسيكليتا» التي حازت في مسابقة «غرامي» على أفضل أغنية للموسيقى اللاتينية العام 2016، وهي مرفوعة ضد شاكيرا وكارلوس فيفيس والمنتج أندريس كاسترو و«سوني ميوزيك».

وقد سجلت الشكوى في المحكمة التجارية في مدريد المختصة بالملكية الفكرية ورفعتها شركة «ماريلا ديانيك رومو» التي تمثل الكوبي ليفان رافاييل كاستيانوس المعروف باسم ليفام.

ويؤكد هذا المغني في الشكوى أن الإيقاع الرئيسي في الأغنية منسوخ عن جزء من أغنيته «يو تو كييرو تانتو» (أحبك كثيرا) العائدة الى العام 1997.