نظمت عدد من الفتيات والعاملين فى مجال "تجارة الجنس" بأوكرانيا، مسيرة حاشدة، فى العاصمة الأوكرانية "كييف"، اليوم الجمعة، احتجاجا على قانون يفرض غرامة عليهن.

وارتدى المشاركون والمشاركات فى مسيرة "تجارة الجنس"، "أقنعة بيضاء" على وجوههم، متجهين إلى البرلمان الأوكرانى، وقرب مجلس الوزراء، للمطالبة بإباحة البغاء.

ورفع المتظاهرات لافتات مؤيدة لتجارة الجنس فى بلادهم، كتب عليها " الجنس هو العمل، تقنين وليس تجريم، عملى اختيارى"، فيما انتشرت قوات الشرطة الأوكرانية فى محيط المتظاهرين.

وتُعد هذه المرة الأولى فى تاريخ العاملات فى تجارة الجنس بأوكرانيا التى يتم فيها تنظيم مسيرة للمطالبة بإباحة البغاء.

فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن هناك اعتقادا بأن الفتيات يعترضن على القانون الذى يُجرم وجودهن، ويعرضهن للمسائلة القانونية بسبب نشاطهن فى مجال الدعارة، مطالِبات بإلغاء الغرامة المفروضة على من اختار هذا النوع من العمل، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.