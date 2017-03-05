اعترف بريطانى، أمس الخميس، بأنه اغتصب امرأة فى هجوم عنيف استمر ساعتين قبل زفافه على صديقته.

وقالت صحف، إن البريطانى ويدعى ديرى ماكان (28 عاما) خرج مؤخرا من السجن بعدما ارتكب جريمة اغتصاب مشابهة فى 2006، وإنه هاجم الضحية لدى عودتها للمنزل من نزهة مع الأصدقاء بعد منتصف الليل يوم 13 يناير.

وسحب الرجل ضحيته وهى فى منتصف العشرينيات إلى حجرة بمحيط منزلها فى هاكنى بشرق لندن واغتصبها وضربها ثم التقط صورا لها، وتزوج صديقته فى وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال أندرو هيلد وهو من جهاز الادعاء البريطانى، "كان هجوما مروعا وعنيفا وطويلا تضمن اغتصابا أرتكبه رجل تعمد إثارة الخوف والمعاناة النفسية، وسيصدر الحكم فى القضية يوم 28 أبريل.