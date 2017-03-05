أرجأ حيوان صغير جدا رحلة طيران من مطار هيثرو في لندن إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.



وقال أحد ركاب الطائرة لقناة «كيه جي أو» التلفزيونية في سان فرانسيسكو، إنه تم رصد فأر يجري أسفل باب على متن الرحلة 285 لشركة الخطوط الجوية البريطانية في مطار هيثرو أثناء استعداد الركاب للإقلاع.



وذكرت القناة أن الفأر ألغى الإقلاع وجرى تحويل الركاب إلى طائرة أخرى ما عطل رحلتهم أربع ساعات. وقال بعض الركاب مازحين إن الفأر لم يكن يحمل تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.



وأضافت الراكبة أنينا سالفن وهي تضحك، إنها رحبت بتغيير الطائرة «لأنني بحق لا أريد أن أتناول طعاما في طائرة بها فأر».