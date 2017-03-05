تعكف السلطات الصينية على بناء أول مطار للطيور المهاجرة في العالم بالقرب من أشهر مدنها رغم أن الطيور والمطارات لا يجب أن يجتمعا حيث أن الطيور لا تعيش بارتياح في تلك الأماكن كما يعتاد الجميع على ضرورة إبعادها عن المطارات، ولكن هذا الأمر سيتغير في الصين.



ووفقا لتقرير نشرته "دويتشه فيله"، فإن المطار – الذي أطلق عليه اسم "Lingang Bird Sanctuary" – لن يشهد أي ضوضاء كالمطارات العادية كما أنه لن يكون به أي مدارج هبوط أو إقلاع، بل سيكون فقط مجرد محطة للطيور المهاجرة.



وفازت شركة "Mcgregor Coxil" للتصميم المعماري في مسابقة دولية أطلقتها الحكومة الصينية بتمويل مشترك من البنك الآسيوي للتنمية لإنشاء هذا المطار الذي سيقع في مدينة "تيانجين".



وتهدف الصين بهذه الفكرة إنشاء مخزون للطبيعة ومحطة للطيور المهاجرة التي تتخذ هذه المنطقة معبرا رئيسيا لها حيث يمر من هناك أكثر من خمسين مليون طائر سنوياً.



ومن المنتظر بدء إنشاء المطار بنهاية العام الجاري لينتهي عام 2018، كما سيتم تنظيف فضلات الطيور باستمرار كي يشعروا بالارتياح في هجرتهم الدولية، وسوف يتكون المطار من أجزاء رئيسية عبارة عن جزيرة وسط بحيرة ومركز بحثي عملاق ومناطق ضحلة وطينية وشجيرات.