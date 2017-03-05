أصيب الأطباء بالدهشة جراء حالة ولادة نادرة، إذ أنجبت سيدة صينية طفلاً، ثم انتابها المخاض مجدداً بعد ستة أيام لتضع طفلتين أخريين، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن".

وتمت الإشارة للسيدة باسم تشين، وكان متوقعاً أن تنجب ثلاثة توائم بعد حملها في آب/أغسطس الماضي. لكن عندما جاء يوم الولادة لم تضع السيدة الثلاثينية سوى صبي واحد. وتوقفت انقباضات الولادة بعد وضع الطفل الأول مباشرة، وتركت الأطباء في حيرة من أمرهم. وبعد حوالي أسبوع عادت الانقباضات لتتمكن من وضع توأمها.

وكانت السيدة قد تزوجت عام 2012، ولم تتمكن من الإنجاب منذ ذلك الوقت، وقالت إنها كانت تحلم بإنجاب طفل عندما لم تكن قادرة على الحمل، والآن أًصبح لديها ثلاثة ولا تعرف ماذا تفعل".

من ناحيتها قالت طبيبة التوليد التي أشرفت عليها إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها حالة كهذه خلال عشرين سنة من عملها.