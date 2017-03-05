كشف مسؤول بغوغل أن الشركة تعتزم خلال العام الحالي إطلاق الجيل الثاني من هاتفها الذكي «بكسل» Pixel، وذلك ليواصل النجاح الذي حققه أول هاتف ذكي من إنتاج غوغل تقنية وبرمجة، وجاء لينافس الهواتف الرائدة مثل سامسونج وآبل.

وأكد ريك أسترلوه، الذي يشغل منصب رئيس التقنيات لدى غوغل في مقابلة مع موقع «آندرويد بيت» AndroidPIT أجريت معه خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 بمدينة برشلونة الإسبانية أن الهاتف، الذي يعتقد أنه سوف يحمل اسم «بكسل 2»، لن يكون رخيص الثمن، بل سيكون عالي المواصفات وموجها لسوق الهواتف الذكية الرائدة، كما فعل الجيل الأول. وأوضح أن الشركة سوف تترك مسؤولية إنتاج هواتف منخفضة السعر لشركائها.

ولم يحدد أسترلوه موعد الإعلان عن «بكسل 2»، ولكن يعتقد أن الشركة تعتزم إطلاقه في خريف 2018 لينافس هاتف آبل القادم، آيفون 8، الذي يشاع أنه سوف يأتي مع تحسينات وتغيرات جذرية، بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق أول هاتف آيفون في عام 2007.

وكانت غوغل قد أعلنت عن أول هاتف ذكي من إنتاج باسم بكسل خلال مؤتمر لها عقدته في أكتوبر الماضي، والذي جاء في قياسين اثنين، الأول «بكسل» بقياس 5 بوصات، والآخر «بكسل إكس إل» بقياس 5.5 بوصات. ويتوافر كلا الهاتفين بمساحة 32 أو 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.