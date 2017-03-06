تسجيل صوتي جديد بثته صحيفة "صوت الأمة" المصرية لمحررتها دينا الحسيني تحدث فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك عن بعض الأمور، ولكنه تهرب بدبلوماسية من الإجابة عن بعض الأسئلة الصعبة والمحرجة.

مبارك تحدث عن حالته الصحية، وتفاصيل قضايا الكسب غير المشروع التي تنتظره بعد البراءة في قضية قتل المتظاهرين، وعن إمكانية عمل جمال وعلاء مبارك بالعمل السياسي والإعلامي مرة أخرى، وعن المكان الذي سيقيم فيه بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنه، وهل هو مدينة شرم الشيخ أم منزله الذي رفض الحديث عنه.

الصحافية قالت إنها اتصلت بالرئيس الأسبق على هاتف أحد مساعديه، وكان مرحاً وضاحكاً، وتحدث مداعباً لها حيث اتهمها بقتل المتظاهرين عندما سألته "من قتلهم بعد حصوله على البراءة؟" وقال لها مازحاً "ابعدي عني وعن علاء وجمال لا تحاولي الحديث معهما فلن يتحدثا للإعلام، ولن يلبيا طلبات الصحافيين الراغبين في إجراء حوارات صحافية معهما ".

وقالت الحسيني إن مبارك رفض الحديث والإجابة عن بعض الأسئلة، و"نكر نفسه وقال إنه ليس مبارك وإنه أحد مساعديه وهو خالدثابت لكنه عاد وأجاب عن بعض الأسئلة، مثل رأيه في قضايا الكسب غير المشروع التي تنتظره".



وقال "إنه لم يتبقَ له سوى أن يطلع القمر ولو وجدوا عنده شيئا فليحصلوا عليه"، مضيفاً "أنت واكلة فول يلا حلي عني وابعدي بقي".

وأضافت أن مبارك تهكم على وجود وزارة للتموين، كما أعلن تجاهله للإعلام المصري، وأنه يتابع المجلات الفرنسية والروسية والبريطانية فقط مؤكداً لها أنه سيغادر المستشفى وسيمكث في منزله وسيبتعد عن الإعلام تماماً.



دينا قالت إنها حاولت مرارا وتكرارا الحصول على إجابات من الرئيس الأسبق، وإنها كانت تود إقناعه بالتوسط لدى نجليه علاء وجمال للحديث مع الإعلام، لكنه رفض بإصرار قائلا لها ابعدي عنا وعن علاء وجمال وانسي أنهما يتحدثان للإعلام .