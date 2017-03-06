"لن تقلق بعد الآن مع التحديث الجديد لواتسآب"، هكذا عنونت مواقع تكنولوجية عالمية تقاريرها عن التحديث الجديد المرتقب لتطبيق التراسل الفوري الشهير.

ولكن ما سر ذلك التحديث، الذي يجعل المستخدمين يقلقون؟، وما أنواع القلق التي سيمحيها التطبيق من مستخدميه؟، هذا ما أجابت عنه شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وأشارت إلى أن تحديث واتسآب لا يزال بنسخة تجريبية "بيتا" للاختبار على نظام تشغيل "ويندوز فون 10"، وفي احل اعتماده سيتم تعميمه على باقي أنظمة التشغيل.

ويقدم التحديث الجديد الميزات التالية:

يوفر المزيد من المعلومات عن الأحادث الفردية، التي يتم إجراؤها على أي دردشة جماعية، بما في ذلك عدد من يتابعون تلك الأحاديث الفردية، ووسائل الإعلام التي قد تكون أطلعت على تلك المحادثات، وبالتالي سيزيل من عليك عبء القلق من تسرب معلومات من حسابك الخاص، لأنه بكل بساطة ستعلم من اطلع على أي معلومة وستعرف كيف يمكنك أن توقفها عند نقطة معينة.

يوفر التحديث إمكانية وضع حجم جديد لدردشة بعينها ووضعها في علامة تبويب جديدة، حتى لو كانت داخل دردشة جماعية، بحيث تجعلها أكثر ظهورا، ولا تستغرق وقتا طويلا في البحث عليها.

التحديث الجديد يستخدم مساحة أقل بكثير من سعة التخزين الداخلية للجهاز، حيث أنه يمكن المستخدم من التحكم في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة GIF، كما يطلعت باستمرار على الحجم المتبادل لتلك الصور وما تستهلكه من سعة التخزين.

إمكانية فرز كافة الصور والنصوص المستخدمة، لمعرفة أيها أكثر استهلاكا لسعة التخزين، وتحجيم تداول المعلومات عبر تلك الدردشة، إلا بموافقة المستخدم.