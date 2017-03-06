اختار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اسم "زعفران" لمولود الزرافة الجديد والذي كان أحد الخيارات التي اقترحها الجمهور على سموه منذ أن نشر مقطع فيديو بالأمس على حسابه في "الإنستغرام" معلقاً عليه: "دورة الحياة .. مولود جديد ، ذكر زرافة ، ساعدوني في اختيار اسم .. انتظركم."

ومن ضمن الأسماء التي أعجبت سموه : عطاء ورَحال وزعفران، كما شكر سموه المتابعين على تفاعلهم مع دعوته لترشيح اسم لمولود الزرافة.

وحقق مقطع الفيديو لمولود الزرافة تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة حيث تجاوز عدد مشاهدات المقطع الـ 445 ألف مشاهدة ، فيما تجاوز عدد الردود التي تلقاها الـ 17 ألف رد .