أخذ المريض رولدن باتيستا (40 عاماً) بالعزف على الغيتار في منتصف عملية جراحية معقدة لإزالة ورم من الدماغ، حيث بدأ بعزف أغنية شعبية في البرازيل.

وفي العام الماضي كان يعاني من سلسلة من النوبات المرضية، فذهب مهندس الاتصالات إلى مستشفى محلي في سانتوس، وتبين من خلال صور الأشعة أنه يعاني من ورم في الدماغ، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".



وقال إنهم أخبروه بأن عليه الخضوع لعملية جراحية، وهناك طريقتان، الأولى هي التخدير الكامل، أو الاستيقاظ خلال العملية.



ولأن الخيار الثاني كان يوفر فرصة أكبر في النجاح، قرر اختيارها، وهنا جاءت فكرة الطبيب بأن يجعل المريض يعزف الغيتار خلال العملية.

وشرح الطبيب أنها طريقة فعالة لاكتشاف أي خلل يمكن أن يرتكبوه خلال العملية، فإذا لم يستطع أن يعزف الأغنية، فهذا سيعطيهم الفرصة لإعادة رسم خريطة المنطقة التي تتحكم بالحركة والكلام والإحساس في دماغه قبل فوات الأوان.



كما أن المريض تمكن من التحدث إلى زوجته عبر الهاتف في منتصف العملية، وأخبرها بأنه يشعر وكأنه محارب.



