فيديو شرعي وأصيل، لا فبركة فيه ولا تزييف، ظهر فيه راكب على دراجة نارية، وهو يصعد بها قفزا فوق الطريق السريع خارج مدينة Moreno Valley

الواقعة في مقاطعة Riverside بولاية كاليفورنيا، والمعروفة للأميركيين باسم 60 Freeway الخاصة بالتنقل بين الولايات، إلا أن "الطائر" قفزا من الأسفل إلى الأعلى فوقها، قطع بقفزته ضعف عرضها البالغ 20 متراً.

الشاب الذي نراه في الفيديو "طار" على متن دراجته 40 مترا، بدأت بقفزه بها قبل 8 أمتار تقريبا من بداية أحد جانبي الطريق، وانتهت بعد 12 من نهاية الجانب الآخر، طبقا لما يظهر في فيديو نقلته "العربية.نت" عن قناة "يوتيوبية" تابعة لمحطة CBS الموردة في موقعها التلفزيوني أن سلطتي المرور على الطرق السريعة بكاليفورنيا، ونظيرتها في المقاطعة، فتحتا تحقيقا عن "الطائر" تلك المسافة من أسفل جانب في الطريق إلى أعلى الآخر، وهي قفزة صعبة لم نر مثلها إلا على دراجة هوائية، ولكن بفيلم أنتجته هوليوود قبل 35 سنة.

وطار الاثنان بدراجة هوائية نحو الغابة



في ذلك الفيلم، واسمه E.T. The Extra Terrestrial من إخراج الأميركي ستيفن سبيلبرغ، ظهر الطفل "إليوت" في لقطة وصفتها مجلة Empire الأميركية بأنها "الأكثر روعة وسحرا في تاريخ السينما" حين ركب على دراجة هوائية، ووضع أمامه طفلا عثر عليه تائها عمن وصل معهم إلى الأرض بسفينة فضائية، وطار الاثنان بقوة الصبي الفضائي نحو غابة قريبة، وهو مشهد نرى صورته أدناه، وجعله سبيلبرغ شعارا لشركة أسسها في 1981 وسماها Amblin Entertainment لأنه أثاره إعجاب النقاد وحفر مكانا بذاكرة الملايين.



أما القفزة بالدراجة النارية فوق الطريق السريع، فحقيقية وشاهدها عدد من سائقي السيارات، قفز فوقهم في وضح النهار يوم الجمعة الماضي، ومعهم مئات الآلاف عاينوها عبر القناة التلفزيونية الأميركية، كما في فيديو حقيقي، صوره زملاء لشاب، ظهر يستعد للانتقال من أحد جانبي الطريق إلى الآخر عبر "الطيران" بدراجة تحمله، كما بساط الريح الخرافي.



"القائم بأكبر قفزة فوق طريق سريع بالعالم"



الشاب الذي لم تذكر قناة "سي بي أس لوس أنجلوس" معلومات عنه، سوى أن اسمه Kyle Katsandris بث في حساب له بموقع Instagram فيديو تعرضه " العربية.نت" أدناه، من دون أن يكشف عن وجهه بأي لقطة فيه، لذلك فتحوا تحقيقا في من سمّوه "القائم بأكبر قفزة فوق طريق سريع بالعالم" وتنتظر مكانها مضمونا منذ الآن في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، مع أن مصير "كاتساندريس" هو الاعتقال، لتهديده حياة الآخرين للخطر، واستخدام الملك العام للقيام ببهلوانيات خطيرة الطراز.

وهناك كثيرون استخدموا الدراجات النارية للقفز بها لمسافات في الهواء أطول من التي قطعها "كاتساندريس" فوق الطريق السريع، لكنها قفزات من مرتفع عال إلى آخر في الأسفل، حيث تهوي الدراجة براكبها المغامر إلى أن تصل بقوة الجاذبية إلى مستقرها الأخير على الأرض.



أما قفزته فهي "طيران" صعودي، نراه يبدأ متطايرا من الجانب الأيمن للطريق، إلى موقع أعلى في الجانب الأيسر، بحسب ما يتضح من الفيديو المعروض.