حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، من احتمال نشوب حريق جراء ارتفاع حرارة البطارية في أجهزة لاب توب من نوع "إتش بي".
وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، إنها "استدعت، اليوم الأحد تعلن 1000 لاب توب (إتش بي بروبوك 450 غو)، وذلك لاحتمالية ارتفاع حرارة البطارية قد يؤدي إلى نشوب حريق".
وأشارت الوزارة إلى أنه على أصحاب الأجهزة المشمولة التحقق من الرقم التسلسلي للبطارية من خلال رابط على الإنترنت، وطلبت من المستخدمين لهذه الأجهزة فصل البطارية فوراً، وتشغيل الجهاز بالقابس الكهربائي (الفيشة) فقط، والتواصل مع شركة "إتش بي"، لاستبدال البطارية مجاناً.