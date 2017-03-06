اختارت النجمة أديل أن تطل في أستراليا، في جولتها التي تقوم فيها للمرة الأولى هناك، بفستان بتوقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وفي حديث لزهير مراد قال انه سعيد بالتعاون مع أديل، متمنيا أن تكون بداية لمزيد من التعاون في المستقبل، موضحا أن فستان أديل المرصع بأكثر من 10000 كريستالة، استغرق ما يقارب 500 ساعة لتنفيذه.

وذكر زهير أن أديل موهوبة بشكل لا يصدق، وأنه لم يسمع صوتا مثل صوتها من قبل، وتابع أن أديل شخصية متواضعة جدا، وتقدر قيمة الحياة العائلية، وأشار إلى أن الأغنية المفضلة له هي

«Set Fire To The Rain»، وأنه لم يحالفه الحظ من قبل لحضور حفل لأديل.