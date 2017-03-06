الى جانب عروض الماركات الكبيرة التي أقيمت في دارات فخمة ضمن باريس للملابس الجاهزة في باريس، نظمت عروض في أماكن اخرى خارجة عن المألوف، مثل مراحيض عامة أو قاعة مآتم، فقد اختارت ماركة «سيرلوين» الناشئة ومقرها في شانغهاي لعرضها الاول مراحيض عامة مهجورة في منطقة لامادلين في باريس.

واوضح مصمما الماركة اليابانية ماو اوسامي والسويدي الفه لاغيركرانتس لوكالة فرانس برس انهما اختارا المكان لانه يسمح بـ«الهروب عندما يكون المرء في عمله ويريد ان يتوقف للحظة!»، واضافا في بيان انه مكان «لاطلاق العنان للأفكار المختلفة المضحكة الا انها مبتكرة».

وفي هذا المكان الذي شُيد على طراز «آر نوفو» والمصنف كمبنى تاريخي جلست العارضات على المراحيض أو أمام أبواب الحجرات المصنوعة من الخشب.

أما السبت فكانت الاجواء مختلفة تماما عند تقديم مجموعة الخريف والشتاء المقبلين لدى المصممة الفرنسية ديلفين دولافون التي اختارت ان تقيم عرضها في غرفة جنائزية.