أثارت قصة الرجل الذي تعرض إلى قطع عضوه الذكري من قبل رجل آخر في الشرقية، بعد أن اتهم الأخير الأول بأنه على علاقة غير شرعية بزوجته.

وروى المجني عليه للإعلامي سعيد حساسين مقدم برنامج "انفراد" تفاصيل الواقعة، قائلًا: "كنت أعرف الست دي قبل ما تتجوز.. وكانت بينا علاقة حب بس سيبنا بعض وهي أتجوزت وأنا أتجوزت.. وفي يوم لقيتها بتكلمني وبتستغيث بيا فروحت ليها بالموتوسيكل بتاعي.. وفوجئت بأربعة أشخاص يعترضون طريقي.. وعلمت أن أحدهم يدعى محمد وهو زوج الفتاة التي حدثتني وأقاربه".

وتابع: "أخدوا مني الموتوسكيل ودخلوني في حديقة وربطوني في شجرة وكانوا عايزين يدبحوني.. وفي الآخر محمد زوج الفتاة اللي كنت أعرفها، أخرج سلاح أبيض وقطع عضوي الذكري".

بدورها، أكدت زوجة المجني عليه أنه صاحب سمعة طيبة، مضيفة: "ده ميرضيش ربنا".