بالرغم من ان عظام الاحصنه خفيفة الوزن جداً الا انها قوية جداً لتتحمل اوزانهم ولكنها خفيفة ليستطيع الخيل العدو سريعاً لذا، ولسوء الحظ، قد تتحطم العظام عند تعرضها للكسر في بعض الحالات.

وان ما يزيد الامر سوء هو ان العظام الخاصة بأطراف الحصان قبل ان تنكسر تلتوي مما يتسبب بحدوث تشوه دائم حتى وان تم معالجة الكسور، و حسب ما نشرت صحيفة الغارديان :"حتى لو أمكن جمع العظام المكسورة من جديد، سينتهي الأمر بعظمة شديدة الالتواء بعد الشفاء".

وعند كسرالعظام والتوائها فان الجلد ايضاً يتمزق هذا ليس السبب الوحيد الذي يزيد من صعوبة العلاج بل إنه يؤثر على تدفق الدم المحدود الواصل إلى الجزء السفلي من القدم، مما يضعف إمكانية العلاج و فرص نجاحه.

لذلك فان قتل الحصان عند انكسار ساقه هو امر بمثابة الموت الرحيم حتى وان تمت معالجة الكسور فانه لا يقوى على العيش بعدها لايام.