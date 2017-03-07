أشعلت اللبنانية نتالي بسمة شبكات التواصل الإجتماعي في الأونة السابقة عبر وسم "غير حياتك مع نتالي" بعد أن خسرت 100 كيلو غراماً من وزنها، وما تزال تنشر صوراً جديدة لها كلما خسرت مزيداً من الوزن.

وقالت المتخصصة في مجال التغذية في تصريحات صحافية سابقة لموقع "ام بي سي" أنها غيّرت نمط حياتها باستبدال الأطعمة المشبعة بالدهون بأطعمة صحية، وبالتخلص من العادات السيئة، إضافة إلى ادخال الرياضة إلى حياتها اليومية.

وأضافت أنها ابتعدت عن الحلويات الوجبات السريعة، واستبدلتها بالفواكه والخضار والألياف.

وأوضحت أنها اتجهت إلى التخصص في مجال التغذية، لأنها لم تكن تثق بالأخصائيين في هذا المجال.

ونصحت نتالي الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بالإبتعاد عن العمليات الجراحية.

واشارت إلى ضرورة الإبتعاد عن الحميات القاسية، وتناول 3 وجبات رئيسة في اليوم، إضافة إلى وجبتين خفيفتين بينها.