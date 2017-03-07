نقدم لكم في السطور التالية معلومات وخطوات كيفية حصول المصريين بالخارج على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة لهم وهى:



أولا: عليك أن تقرأ إعلان وزارة الإسكان جيدًا الذى سيتضمن طرح الوحدات السكنية المخصصة للمصرين بالخارج.



ثانيا: الإسراع فى فتح الموقع الإلكترونى الذى ستطلقه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الإتصالات لحجز الوحدات السكنية.



ثالثا: الذهاب لأحد البنوك القريبة منك والقيام بتحويل مبلغ جدية الحجز للوحدة السكنية على الحساب الذى ستعلنه وزارة الإسكان.



رابعا: مبلغ جدية الحجز: 25% من قيمة الوحدة السكنية بالدولار وليس بالجنيه المصرى.



خامسا: عليك أن تعلم جيدًا أن نظام التخصيص سيكون بأسبقية الحجز وليس بنظام القرعة لذا فإحرص على أن تكون من أوائل الذين يفتحون الموقع ويحجزون الشقة.



سادسا: الشروط المطلوبة تتمثل فى أن يكون المتقدم من العاملين بالخارج ومصرى الجنسية ولا يحمل أى جنسيات أخرى.



سابعا: سيتم سداد قيمة الوحدة السكنية على مدة 3 سنوات بأقساط سنوية



ثامنا: سيحصل كل من يرغب فى سداد قيمة الوحدة كاش على خصم يصل لـ7.5%.



تاسعا: سعر الوحدة سيختلف من مدينة لأخرى وطبقا لموقع الشقة.



عاشرًا: المدن التى سيتم طرح بها وحدات للمصريين بالخارج 18 مدينة، وهى:

- العبور

- القاهرة الجديدة

- 6 أكتوبر

- بنى سويف

- المنيا

- أسيوط

- سوهاج

- قنا

- طيبة

- أسوان

- الفيوم

- مطروح

- سيدى عبدالرحمن

- العلمين

- الحمام

- البحر الأحمر

- سفاجا

- القصير

- مرسى علم

- برج العرب الجديدة