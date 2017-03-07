نقدم لكم في السطور التالية معلومات وخطوات كيفية حصول المصريين بالخارج على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعى المخصصة لهم وهى:
أولا: عليك أن تقرأ إعلان وزارة الإسكان جيدًا الذى سيتضمن طرح الوحدات السكنية المخصصة للمصرين بالخارج.
ثانيا: الإسراع فى فتح الموقع الإلكترونى الذى ستطلقه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الإتصالات لحجز الوحدات السكنية.
ثالثا: الذهاب لأحد البنوك القريبة منك والقيام بتحويل مبلغ جدية الحجز للوحدة السكنية على الحساب الذى ستعلنه وزارة الإسكان.
رابعا: مبلغ جدية الحجز: 25% من قيمة الوحدة السكنية بالدولار وليس بالجنيه المصرى.
خامسا: عليك أن تعلم جيدًا أن نظام التخصيص سيكون بأسبقية الحجز وليس بنظام القرعة لذا فإحرص على أن تكون من أوائل الذين يفتحون الموقع ويحجزون الشقة.
سادسا: الشروط المطلوبة تتمثل فى أن يكون المتقدم من العاملين بالخارج ومصرى الجنسية ولا يحمل أى جنسيات أخرى.
سابعا: سيتم سداد قيمة الوحدة السكنية على مدة 3 سنوات بأقساط سنوية
ثامنا: سيحصل كل من يرغب فى سداد قيمة الوحدة كاش على خصم يصل لـ7.5%.
تاسعا: سعر الوحدة سيختلف من مدينة لأخرى وطبقا لموقع الشقة.
عاشرًا: المدن التى سيتم طرح بها وحدات للمصريين بالخارج 18 مدينة، وهى:
- العبور
- القاهرة الجديدة
- 6 أكتوبر
- بنى سويف
- المنيا
- أسيوط
- سوهاج
- قنا
- طيبة
- أسوان
- الفيوم
- مطروح
- سيدى عبدالرحمن
- العلمين
- الحمام
- البحر الأحمر
- سفاجا
- القصير
- مرسى علم
- برج العرب الجديدة