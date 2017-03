ألتقط أحد المواطنين مشهد غريب تظهر به إحدي الاشجار وهي تحترق داخل مقبرة بالولايات المتحدة الأمريكية .



حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشجرة تقع في مقبرة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تحترق بطريقة غريبة من الداخل بعد عاصفة قوية ، قام أحد الماره بتصوريه أثناء سيره بالقرب من المقبرة، وعلق على الفيديو الذي نشرته قناة ” What In The World ” إنه تمكن من رؤية الدخان في السماء، وعندما وصل للشجرة بدت وكأنها قد انفجرت.