استطاعت كاميرا تصوير احترافية من طراز "GoPro" أن تحصل على لقطات غير مسبوقة من انقضاض طير نسر على ثعلب في منطقة صحراوية بمنغوليا.

وتم تثبيت الكاميرا على ظهر النسر، ثم أطلق له العنان صوب سفح الجبل، كي يهاجم ثعلبا، وفق الفيديو الذي نشرته قناة GoPro على يوتيوب.

وأظهر التسجيل هبوط النسر بسرعة عالية، كما نقل صوت الثعلب، وهو يئن جراء مهاجمته من الطير المفترس.

وتفتح الكاميرا المستخدمة في التصوير آفاقا جديدة أمام معدي الأفلام الوثائقية، فعوض الاستعانة بطائرات بدون طيار "درون"، أو اللجوء إلى أطقم تصوير كبيرة، باتت ثمة إمكانية لتركيب كاميرا بسيطة فوق ظهر الطيور لنقل مشاهد مهمة.

وبدأت قصة الفيديو، حين أعجب ثلاثة من صناع الأفلام بصورة لنسر في عملية صيد، فقرروا الانتقال إلى شرقي منغوليا، لنقل بعض فصول العملية المثيرة.