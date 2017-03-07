أثار رجل مصاب حالة من الذعر في أحد مستشفيات البرازيل، بعد أن ظهر وهو يترنح وكأنه مصاب بمس شيطاني، على إثر إصابته بعيار ناري في وجهه.

وبحسب المشاهد التي صورها العاملون في مستشفى ميغل كوتو بمدينة ريوديجانيرو البرازيلية، راح الرجل يتهادى يميناً وشمالاً، وهو يحاول شرح إصابته للأطباء والمسعفين، والذين فضلوا أن يبقوا على مسافة آمنه منه، بعد أن نشر حالة من الرعب في المكان.

وكان الدم ينزف من فم المريض، وهو يصرخ بطريقة غريبة، وكأنه خرج من مشهد لأحد أفلام الرعب، في الوقت الذي حاول الأطباء التحدث إليه عن بعد، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "متعة العمل في مستشفى ميغل كوتو". ومن غير المعروف ما مدى خطورة إصابة الرجل، وإن كان حصل على العلاج اللازم في المستشفى



