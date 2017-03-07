أوقف لويس توملينسون، أحد أعضاء فرقة " وان دايركشن " الموسيقية الشبابية، لفترة وجيزة بعد اشتباك مع صائد لصور المشاهير (باباراتزي) في مطار لوس أنجلوس أسفر عن جرح شخصين، على ما أفادت شرطة المطار.



وأوضحت الشرطة أن المغني، البالغ 25 عاما، كان، الجمعة، في منطقة استلام الحقائب في المطار الدولي بصحبة صديقة له عند اندلاع شجار مع مصور.وأشارت المتحدثة باسم شرطة المطار اليسيا هرنانديس إلى أن "شهودا قالوا إن توملينسون أوقع المصور أرضا بركلة على الساقين ما أدى إلى ارتطام ظهره ورأسه بالأرض".



وأضافت المتحدثة أن الشاب تسبب أيضا بسقوط امرأة من خلال انتزاع هاتفها من يديها لدى محاولتها تصوير صديقة المغني.

ونقل المصور إلى المستشفى من دون أن تتضح درجة خطورة إصابته، فيما تلقت المرأة العناية اللازمة في المطار بسبب إصابتها في العين وفق هرنانديس.



وأوقف لويس توملينسون إثر الحادثة قبل إطلاق سراحه السبت، ودفع كفالة بقيمة 20 ألف دولار بحسب وثائق رسمية من قيادة الشرطة.



ومن المقرر أن يمثل توملينسون أمام القضاء في 29 آذار/مارس في جلسة قد توجه إليه رسميا خلالها تهمة.



وحققت فرقة "وان دايركشن" نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة إذ بيعت لها أكثر من 50 مليون أسطوانة حول العالم.