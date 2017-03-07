أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تفوق رجل قارب عمره المئة عام على منافسه التسعيني في سباق بالجري أقيم في مدينة نيومكسيكو الأمريكية.

فاز أروفيل روجرز (99 عاماً) بفارق أجزاء من الثانية على منافسه ديسكون هيمفيل (92 عاماً) في سباق بالجري لمسافة 60 متراً ضمن فعاليات بطولة " USATF" التي أقيمت في نيومكسيكو مؤخراً.

وقد استغرق روجرز الذي خاض الحرب العالمية الثانية وعمل كطيار فيما بعد، 18 ثانية للوصول إلى خط النهاية تاركاً منافسه هيمبفيل ورائه بفارق 5 أجزاء من الثانية فقط.

ويظهر مقطع الفيديو المدهش لحظة انطلاق المتنافسين وتفوق هيمفيل في البداية قبل أن يستدرك روجرز خسارته ويحقق المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.

ويذكر بأن هيمفيل كان قد شارك في خمس بطولات خاصة بالمسنين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام القليلة الماضية وحقق نتائج أبهرت متابعيه.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فقد لقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على عشرات الآلاف من المشاهدات بعد ساعات قليلة من نشره.