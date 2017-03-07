يشيع اعتقاد بين الكثيرين بأن تناول الجزر يعمل على تقوية النظر. فما مدى صحة هذا الاعتقاد، الذي طالما تنامى إلى مسامعنا منذ نعومة أظفارنا؟

وللإجابة على هذا الاستفسار، أكدت مجلة "بريجيت" الألمانية صحة هذا الاعتقاد الشائع من الناحية الطبية، موضحة أن الجزر غني بمادة "البيتا كاروتين"، التي تعد مرحلة أولية لفيتامين A المهم للنظر.



وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن أهمية فيتامين A تتمثل في أن الشبكية تحتاج إليه لبناء صبغات الرؤية "رودوبسين" و "لودوبسين" المهمة لإدارك الضوء. لذا توصي المجلة المعنية بالصحة والعافية الوالدين بالحرص على تقديم الجزر بانتظام للأطفال الصغار لتقوية نظرهم منذ نعومة أظفارهم.