كشفت النجمة العالمية ايفا لونغوريا السر الذي حرصت على إخفائه 20 عاما، وهو المتعلق بغزو الشيب منذ سنوات شعرها، ما كان سيؤثر حتما على نجوميتها في ذلك الوقت.



فقد غزا الشيب شعرها بالكامل منذ عمر الثمانية عشرة عاما، لكنها استطاعت التغلب عليه بمهارة، فهي حريصة دوما على مظهرها ونجوميتها.

تقول إيفا: «الأمر يتطلب عناية مستمرة وتخصيص وقت كاف لإخفاء هذه المشكلة، ولذلك ألجأ إلى تلوين جذور شعري مرة كل أسبوعين وألونه بالكامل مرة كل شهرين للحفاظ على حيوية اللون.



أما خلال السفر فإنني أستعين بمستحضر ملون يتخذ شكل رذاذ أقوم برشه على الجذور لإخفاء علامات الشيب الظاهرة في غضون ثوان».

وتشكل هذه الوسيلة التي تعتمدها إيفا لونغوريا طريقة سهلة وعملية لإخفاء الشعر الأبيض، ويمكنك الاستعانة بها عندما تكونين على عجلة من أمرك.