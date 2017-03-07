أعلنت الخطوط الجوية الهندية امس أنها سجلت رقما قياسيا جديدا مع تنظيمها أول رحلة حول العالم بطاقم نسائي بالكامل ذهابا وإيابا.



وكشفت شركة «اير انديا» أن طائرة تابعة لخطوطها من طراز «بوينغ 777» سافرت من نيودلهي إلى سان فرانسيسكو ذهابا وإيابا مع طاقم عمل نسائي بالكامل الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى في رحلة حول العالم باتجاهين.

وتقدمت الخطوط الجوية، التي كانت محط انتقادات لاذعة في الماضي لمنعها العشرات من المضيفات من الطيران بسبب أوزانهن، إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية للمصادقة على الرقم القياسي.

وصرح جي بي راو الناطق باسم «اير انديا» بأن «كل من شارك في تنظيم هذه الرحلة، سواء كان عند تسجيل الدخول أو استضافة الركاب أو قيادة الطائرة، كان من طاقمنا النسائي»، حتى إن مهمة مراقبة حركة الطيران من برج نيودلهي عند عودة الطائرة في الثالث من مارس كلفت لنساء. ومن المرتقب أن تنظم الشركة المزيد من الرحلات المشغلة بطاقم نسائي بالكامل هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.