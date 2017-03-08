في قصة غريبة، حبس رجل بريطاني يدعى ميشيل دان مراهقة بحفرة مربعة خلف ثلاجته، وقام باغتصابها لتنجب ثلاثة من أطفاله.

وأشار موقع "دايلي ميل" البريطانية الى أن جولي إحدى ضحايا دان والتي أكدت أنه رغم الاضطهاد والتعذيب الذي تعرضت له إلا أنها أحبته وأنها لم تحطم العلاقة الغريبة بينهما بسبب أطفالها، وكان دان البالغ من العمر 57 عاما استمر بحبسها لمدة 21 عاما منذ أن كان عمرها 14 عاما.

وأفاد عن أن دان تلقى الأسبوع الماضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما لاتهامه بالاعتداءات الجسدية العنيفة على أربع نساء لمدة تزيد عن 40 عاما ووصلت حالات الاعتداء إلى 10 حالات تحرش من بينها أربعة حالات اغتصاب، وشبه بالوحش النمساوى "جوزيف فريتزل" الذي حبس ابنته للاعتداء عليها في قبو لمدة 24 عاماً.

وأضافت أن أبنائه الثلاثة شهدوا ضده، مؤكدين اعتداءاته المتكررة على والدتهم، خاصة ضربها.

وأكدت الضحية أنها لا تصدق كيف الشرطة انقذتها، ورغم انها خرجت من حبس زوجها الا انها ما زالت تحلم به يعتدي عليها، الامر الذي يدمر حياتها.