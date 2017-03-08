قد يكون الإطار يحملك بسيارتك إلى حيث تشاء، لكن قد يكون أيضاً سبباً في موتك لا سمح الله أو في التسبب بإصابات مستدامة.

في هذا الفيديو، قنابل موقوتة على شكل إطارات، حيث وثق لحظة انفجار إطارات السيارة في وجوه أصحابها، خصوصاً وقت تزويدها بالهواء، فعند انفجار الإطار يخرج الهواء بقوة ويصيب مَن أمامه إما بإصابات مستديمة ككسر في الجمجمة أو تطاير بعض أجزاء من الجسم أو الموت.

وبحسب خبراء صيانة السيارات، يجب عدم تزويد إطارات سيارتك أو شاحنتك في درجة حرارة مرتفعة، خصوصا وقت الصيف إلا بعد خمسة دقائق من وصولك لمركز تزويد الإطارات، والسبب يعود لدرجة حرارة الهواء داخل الإطار المرتفعة مما قد يسبب انفجار الإطار وإصابة من حولها.