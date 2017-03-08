نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مدى تعاسة عريس صيني أثناء حفل زفافه من امرأة تكبره بالعمر بسنوات كثيرة.

ويظهر الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، العريس والعروس في حفل زفافهما وهما يتبادلان الخواتم. غير أن علامات الحزن والتعاسة بدت واضحة على وجه العريس الشاب الذي أشاح بوجهه عن عروسه العجوز.

ويعتقد بأن تعاسة وحزن العريس ناجمة عن فارق السن الشاسع بينه وبين عروسه التي بدت إلى جانبه وكأنها جدته.

وعلى النقيض من عريسها، بدت العروس العجوز في غاية السرور والغبطة لأنها حظيت بعريس شاب ووسيم، حيث عبرت عن سعادتها عبر وضع طوق من الحلي حول عنقه قبل أن تجذبه نحوها وتتأبط ذراعه.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن التقارير الواردة من الصين تقول بأن الشاب عمد إلى الزواج من المرأة العجوز للتنعم بثروتها الطائلة، غير أنه لم يستطع إخفاء مشاعره تجاهها أثناء حفل الزفاف.