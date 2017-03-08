عادة ما يحاول البعض إيهام آخرين بأن صورة ما "حقيقية" وهي ليست كذلك، لكن الصورة المرفقة "عكست القاعدة المشهورة" بعدما عجزت الغالبية عن تحديد "حالتها" قبل أن تتأكد حقيقتها.

فقد أدى ارتفاع الرياح على شواطئ سيدني الأسترالية إلى خلق أجواء مضطربة ورحلات بحرية متقلبة، لكنه أنتج أيضا صورا فوتوغرافية خلابة، منها هذه الصورة للأمواج وهي تتكسر على أسوار قارب أسترالي، السبت.

والتقط المصور هايغ جيلكرايست صورة للأمواج المرتفعة، بينما تعتلي سور القارب بطريقة مخيفة.

وشكك الكثيرون بمصداقية الصورة لأنها بدت كلوحة غير حقيقية، ولكن تبين في نهاية الأمر أن الصورة حقيقية بالكامل، وفق ما نقل موقع "ماشابل".