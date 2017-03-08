تسببت فتاة في وقوع حادث بليغ، مساء أمس، على شارع الوصل في دبي، نتج عنه وفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة 10 آخرين، فيما أصيبت المتسببة إصابات بسيطة.

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن الحادث وقع الساعة السادسة إلا ربع مساء أمس، بين حافلة ومركبة من نوع لاندكروزر تقودها فتاة، وتبين من موقع الحادث في شارع الوصل مقابل بوكس بارك، أن الفتاة دخلت إلى الشارع دون التأكد من خلوه، ما نتج اصطدامها بالباص المقلّ لـ 14 راكباً. مما نتج عنه وفاة شخص و4 إصابات بليغة و3 متوسطة 3 حالات بسيطة.