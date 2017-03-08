تمكن فريق من الجراحين البيطريين في تايلاند، من استخراج نحو ألف قطعة من العملات المعدنية، من معدة سلحفاة، في أول جراحة من نوعها في العالم.



وأجرى خمسة أطباء بيطريين في جامعة شولالونجكورن ببانكوك، عملية جراحية استغرقت ست ساعات، للسلحفاة "أومسين"، لإزالة 915 قطعة من النقود المعدنية التي يصل وزنها خمسة كيلوغرامات، من معدة السلحفاة التي تزن 59 كيلوجرام.



وقال نونتاريكا تشانسو، وهو أحد المسؤولين عن معالجة السلحفاة، في مؤتمر صحفي عقب الجراحة: "تعود النقود إلى العديد من الدول، ومعظمهما من آسيا".



ويعتقد الكثيرون أن إلقاء العملات المعدنية في البرك يجلب الحظ السعيد، وإلقاءها في البرك التي تعيش بها السلاحف يجلب طول العمر، حيث أنه من الممكن أن تعيش السلاحف لأكثر من 100 عام.



ويشار إلى أن "أومسين" هي سلحفاة خضراء تبلغ من العمر 25 عاماً، تم إرسالها من بركة للسلاحف في بلدة سريراتشا - على بعد 120 كيلومتراً جنوب شرق بانكوك - إلى مركز الحفاظ على السلاحف البحرية، التابع للبحرية التايلاندية.



وقال نونتاريكا: "اعتقدت في البداية أن السلحفاة أصيبت بالشلل، إلا أنه بعدإخضاعها للأشعة السينية وعمل أشعة مقطعية لها، اكتشفنا وجود كتلة ضخمة من القطع المعدنية".



فيما قال باساكورن بريكساوان، وهو أحد الجراحين المشاركين في العملية: "لقد كانت مهمة صعبة جدا وتتسم بالتحدي". وأضاف: "بعد أن استخرجنا القطع واحدة تلو الاخرى، تحسنت قدرة السلحفاة على التنفس بصورة واضحة".