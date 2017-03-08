انتهى عرض زواج تقدم به شاب أمريكي بشكل غير متوقع، وذلك بعد تقيؤ الشاب في الطائرة المروحية التي استعان بها لتقديم عرض الزواج.

وبعد أن حلّق دام هاميلتون مع زوجة المستقبل ريهانا فاي بالطائرة المروحية، بدأ يشعر بالغثيان، وبالكاد حاول السيطرة على رغبته في التقيؤ، في الوقت الذي كان ربان الطائرة ينتظر إشارته للحظة الحاسمة، بحسب ما ذكر موقع إليت ديلي.



ولكن هاميلتون استسلم في النهاية، وسارع إلى إخراج خاتم الخطوبة، ليقدمه لعروسه عارضاً عليها الزواج، دون أن يتمكن من أن أن ينطق بكلمة واحدة، واكتفى بالإشارة، قبل أن يتقيأ على متن الطائرة.



وعلى الرغم مما حدث، وافقت ريهانا على عرض الزواج، في حين لم يكن هاميلتون في قمة السعادة كما هي العادة في مثل هذه المناسبة، حيث غلب عليه الإعياء، قبل أن ترتسم الابتسامة على وجهه من جديد.



وشاهد الفيديو أكثر من 100 ألف شخص منذ نشره على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب قبل حوالي أسبوعين، وعبر الكثيرون عن أسفهم لما حدث، وتمنوا أن يكون العريس في وضع صحي أفضل يوم الزفاف.