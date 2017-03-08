أصبح التوتر والقلق السمة الأساسية للعصر الذي نعيش فيه، وترافق ذلك مع ارتفاع في حالات الاكتئاب والرغبة بالانتحار لدى الكثيرين في مختلف أنحاء العالم.



إلا أن النظرة الخاطئة لمرضى الاكتئاب تقلل من فرص شفائهم، فهم أشخاص طبيعيون يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية كغيرهم.



ولا يجب أن يقف الاكتئاب عائقاً بينك وبين من تحب، فإذا كان شريك حياتك الحالي أو المستقبلي يعاني من هذا المرض، يجب أن تكون عوناً له على الشفاء منه، لا أن تبتعد عنه لتضيف المزيد من المعاناة إلى حياته.



ويقدم موقع لايف هاك الإلكتروني مجموعة من الأشياء التي يجب عليك تذكرها إذا كنت تحب شخصاً يعاني من الاكتئاب:



1- مرضى الاكتئاب أقوياء الشخصية

يقول الطبيب النفساني الدكتور نيل بورتون "إن الاكتئاب يمكن أن يمثل البحث عن فهم أعمق لمعنى وأهمية الحياة، وعلاوة على ذلك فالاكتئاب يمكن أن يكون وسيلة للإعداد لمستقبل أفضل"، ويستشهد الباحثون على ذلك بأن بعض القادة العظام مثل ونستون تشيرشل وإبراهام لينكولين سبق وعانوا من هذا المرض.



2- يحب مريض الاكتئاب أن تكون بجانبه

يعتقد الكثيرون أن مريض الاكتئاب يفضل أن يكون وحيداً على الدوام، وعلى الرغم من أن ذلك صحيح في بعض الأحيان، إلا أن الدرسات تؤكد على أن تواجد الأحبة والأصدقاء إلى جانب المريض يشكل دفعة علاجية هامة على طريق الشفاء.



3- يعتقد المريض أنه عبء على الآخرين

يميل مرضى الاكتئاب إلى الاعتقاد بأنهم عبء على الآخرين، لذلك يحاولون إخفاء مشاعرهم وآلامهم حتى عن المقربين، لذلك لا تشعر بالغضب من هذا التصرف، وحاول التعامل معه بحكمة وتفهم، وامنح المريض الثقة التي يحتاجها ليبوح لك بمشاعره.



4- الاكتئاب لا يدعو للخجل

الاكتئاب مرض كغيره من الأمراض العضوية والنفسية، ولا يجب أن يشعر المريض ومن حوله بالخجل أو الحرج عند الحديث عنه، وعليك أن تتعامل مع مريض الاكتئاب على أنه إنسان عادي يمر في فترة مرضية ستزول في وقت قريب.



5- مرضى الاكتئاب فلاسفة بطبعهم

غالباً ما ينتج الاكتئاب عن عدم الرضى عن الواقع، فالمريض يمتلك آراء مختلفة عن الحياة والسعادة وأهمية وجوده على الأرض، ويبحث دوماً عن إجابات عن أسئلة تتعلق بالوجود وتحديات الحياة، فيجب أن تكون واسع الصدر في تقبل كل ذلك، من خلال النظر إلى النواحي الإيجابية التي تؤكد أنك تتعامل مع شخص ذكي ربما وصل إلى مرحلة العبقرية.



6- المريض يحارب الاكتئاب بشدة ويقدر المساعدة

يعيش مريض الاكتئاب في صراع دائم مع نفس ومن حوله، ومن الضروري تقديم الدعم النفسي له بشكل دائم، من خلال زرع الطمأنينة في قلبه، وتبديد كافة المخاوف التي تعتمل نفسه وتحرمه حياة الاستقرار والسكينة.



7- يبحث المريض عن فرص للضحك والمتعة

لا يرغب مريض الاكتئاب في قرارة نفسه بأن يبقى في حالة الحزن والقلق، ومن الضروري توفير فرصة له للضحك والتسلية من خلال عرض البرامج والأفلام الكوميدية، والبحث عن مغامرات ممتعة بشكل دائم.



8- الحساسية تجاه أقوال وأفعال الآخرين

يعد مرضى الاكتئاب الأكثر حساسية تجاه آراء الآخرين حول تصرفاتهم، لذلك يجب عليك الانتباه عند الحديث إلى المريض، وتجنب توجيه أي عبارات تحتمل أكثر من معنى، وحاول أن لا تتحدث عن مرضه، واحرص على تلبية احتياجات المريض دون أن تشعره بأنك صاحب فضل عليه.



9- المعاملة باحترام

لا تزال النظرة السلبية للمجتمع تصنف مرضى الاكتئاب ضمن فئة المرضى العقليين، ويتم التعامل معهم في كثير من الأحيان على هذا الأساس، مما ينعكس سلبياً على فرص علاجهم، لذلك يجب التعامل مع المريض باحترام ودون تمييز عن الآخرين نتيجة المرض.



10- المريض يمتلك مواهب وقدرات

يمتلك مريض الاكتئاب كغيره من البشر العديد من المواهب والقدرات، ومن الضرورة تنيمتها ليستعيد المريض ثقته بنفسه ويتخلص من مرضه، وعليك استكشاف الأشياء التي يحب أن يفعلها المريض، والجوانب التي يبرع فيها، وقدم له المساعدة للانخراط في نشاطات تنمي مواهبه وتطلق طاقاته الكامنة.