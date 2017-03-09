كشفت كاميرا مراقبة في فندق بمنطقة أوماها بولاية نبراسكا الأميركية الجمعة الماضية، عن قصة مأساوية لموظفة بفندق حاول شاب ملثم اغتصابها في الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.

ونشر موقع "ذا صن" القصة التي كشفت محاولات الموظفة الدفاع عن نفسها قبل أن يحاول الشاب الملثم العودة مرة أخرى لاستعادة القناع الذي أسقطته الموظفة خلال المطاردة لتلتقط الكاميرا ملامح وجهه ويتم التعرف عليه لاحقا من قبل رجال الشرطة والقبض عليه.

وأظهرت اللقطات رجلا ملثما وهو يطارد المرأة ليعتدي عليها في فندق لكن الموظفة تمكنت من بعثرة الطاولات لتعيق المهاجم من خلال جذبه من القناع ما أجبره على الفرار.

وألقت الشرطة القبض على المعتدي وهو زاكري بيرسون (29 عاما) ويعتقد رجال الشرطة مسؤوليته عن ثلاث محاولات اغتصاب سابقة في أماكن مختلفة بالولايات المتحدة الأميركية ومن المقرر أن يمثل بيرسون أمام المحكمة في نهاية مارس.