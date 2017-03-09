تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” وثقه مواطن إماراتي، يروي فيه قصة عن خادمتهم التي جاءت للعمل في المنزل منذ عام، وكانت لديها "شنطة سوداء"، ثم طلبت العودة إلى بلادها واستدعت سيارة لتشحن فيها أغراضها.



ووفقًا للمقطع، فإن المواطن الإماراتي كان لديه الفضول والشغف في أن يكتشف ما بداخل هذه الشاحنة الكبيرة التي أعدتها الخادمة لتحمل فيها أغراضها، وبعد تفتيش الشاحنة، أكتشف أن الخادمة سرقت العديد من الأشياء الهامة بالمنزل، من مشغولات وأواني وذهب وسجاجيد وطعام وتمر إضافة إلى العديد من الأغراض الأخرى التي أذهلت الشاب.



وخلال المقطع، ناشد المواطن كل من لديه خادمة تعمل في المنزل، بأن يُلاحظها جيدًا، وذلك خوفًا من تكرار هذه الأمور .