حذرت الشرطة الكندية نشطاء موقع "فيسبوك"، من تداول وإعادة نشر صور أطفال يعتقد أنهم مفقودون، قائلة إن هذه الطريقة قد تتسبب في تعريضهم للخطر، حسب صحيفة "ذا تليغراف البريطانية" اليوم الاربعاء.

وقد قالت شرطة إنفاذ القانون، إن نشر صور الأطفال قد يساعد مجرمين في العثور عليهم واستغلالهم.

كما أوضحت الشرطة أنه في كثير من الأحيان يهرع الأهل والأصدقاء لنشر صور أطفال اختفوا منذ ساعات فقط، بينما قد يكون هؤلاء الأطفال مختبئين فقط من ذويهم.

وأشارت إلى أن بعض الأفراد قد يستغلون ذلك للوصول إلى الأطفال بعد التعرف عليهم عبر صورهم، وإلحاق الأذى بهم.

وناشدت الشرطة نشطاء موقع "فيسبوك" بتداول فقط الصور الرسمية التي نشرتها السلطات المحلية في سعيها للتنويه عن الأطفال المفقودين.