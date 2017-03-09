أظهرت صور رئيس تنفيذي لقناة تركية خاصة وهو يسقط فاقدا الوعي أثناء لقاء تلفزيوني على قناة تي أر تي التركية، الثلاثاء.

وظهر النائب عن حزب العدالة والتنمية مهدي أيكر وهو ينهض لمساعدة عبدالقادر أونال، حين سقط الأخير من على مقعده، أثناء لقاء تلفزيوني جمعهما معا.

وتم نقل أونال للمستشفى فور وقوع الحادث، فيما توقف بث البرنامج لوقت قصير.

وقال أيكر أن أونال "عانى من إلتهاب وشعر ببعض التعب، وهو واع تماما الآن". وأضاف: "أصدقاؤنا الصحفيون يعملون بنسق عالي، وأجواء العمل لديهم قاسية. أتمنى أن يستعيد عافيته بأسرع وقت".