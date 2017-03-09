من أفضل الأوقات التي يقضيها المسافر في جولاته السياحية، هي تلك الأوقات التي يجوب فيها الأسواق في المدن التي يزورها، فمتعة التسوق لا تضاهيها متعة بالنسبة للكثيرين، وتتميز الكثير من المدن بأسواق تجذب السياح إليها، وخاصة أسواق الأطعمة والمواد الغذائية.

ونقدم فيما يلي أفضل 10 أسواق لشراء الطعام في العالم بحسب موقع ناشيونال جيوغرافيك:

1- سوق سانت لورانس، تورنتو، كندا



يعمل هذا السوق الزراعي منذ 1803 وتم تحديثه في عام 1970 و 1990 بعد اهمال دام فترة طويلة. ويحتوي هذا السوق على بضائع غذائية متنوعة، ابتداءاً من الأطعمة البحرية وانتهاء بالقهوة والبن. ويقع هذا السوق في مدينة تورونتو الكندية، ويقام في يوم السبت فقط.

2- سوق يونيون سكوير غرين ماركت، نيويورك



أسس هذا السوق في عام 1976 بمدينة نيويورك، ويحتوي على منتجات غذائية متنوعة، ويفتح أبوابه في أيام الأحد والأربعاء والجمعة والسبت.

3- سوق كاستريز، في سانت لوكا



ظهر هذا السوق لأول مرة في عام 1894 ويقع في عاصمة سانت لوكا، وهو أكبر سوق في الجزيرة. ويختص هذا السوق بالأعشاب التي تنمو على الجزيرة كاليانسون والقرفة بالإضافة إلى الخبز والموز والفواكه المدارية الأخرى، ناهيك عن التوابل مثل صلصة الفلفل الحار والأطعمة الساخنة والمأكولات البحرية. ويفتح هذا السوق أبوابه يومياً ما عدا يوم الأحد.

4- سوق فيرو بيسو، بيليم، البرازيل



على الرغم من الضجيج والفوضى التي تعم هذا السوق، إلا أنه يتميز بأجواء لا يمكن مقاومتها، إذ يمتزج بناؤه مع القوارب على ضفاف نهر الأمازون التي تحتوي على أنواع عديدة من المنتجات الغذائية وخاصة الأسماك والعديد من أنواع الفواكه والأطعمة المختلفة. وينصح بزيارة هذا السوق في الصباح الباكر عندما يحمل الصيادون بضائعم الطازجة.

5- السوق المركزي في سانتياغو، تشيلي



يعود تاريخ هذا السوق إلى عام 1872. ويعج بالأطعمة البحرية المتنوعة والكثير منها غير معروف خارج تشيلي. يقع السوق بالقرب من كنيسة سانتياغو.

6- سوق كريتا آير الرطب، سنغافورة



يتمتع هذا السوق بالنظافة التامة، إذ يتم تنظيف أرضيته على الدوام، ومن هنا جاء اسم “السوق الرطب”. ولكن الأطعمة التي تعرض في هذا السوق غريبة مثل السلاحف والضفادع والأفاعي، وغالباً ما تكون حية بالإضافة إلى الحيوانات المجففة. ويفتح السوق أبوابه حوالي الساعة 6 صباحاً ويغلق في العاشرة مساء.

7- سوق كاباتوري في هلسنكي، فلندا



يقع هذا السوق في جنوب ميناء هلسنكي ويقام في الهواء الطلق، ويقدم لحوم الأيل والرنة ولحوم البقر. بالإضافة إلى الشوكولاته المغموسة مع عرق السوس المملح، والسلمون وسمك الرنجة الشهي.

8- سوق لافوتشيرا، باليرمو، إيطاليا



يقع في مدينة باليرمو، ساحة سان دومينيكو على جزيرة صقلية، ويغلب عليه الطابع الشرق أوسطي. وتنتشر فيه الفرق الموسيقية التي تغني الأهازيج العربية، وتفوح منه رائحة النقانق والكباب المشوي، ويعني اسم السوق ( سوق الجزارين) ويحتوي على كل أنواع الأطعمة.

9- سوق كورس ساليا، نيس، فرنسا



يتسم هذا السوق بالازدحام، وتباع فيه الأزهار والأطعمة مثل لحوم الحيوانات، وهو محاط بالمقاهي والمطاعم المختصة بالأطعمة البحرية، ويتميز بأجوائه الرائع في ليالي الصيف عندما يتحول إلى مطعم في الهواء الطلق.

10- سوق بورو، لندن، بريطانيا



يعتبر أقدم سوق للطعام في لندن، ويحتوي على أنواع كثيرة من الأطعمة المميزة كزيت الزيتون والأجيان وبرغر النعام والنقانق.