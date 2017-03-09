في واقعة طريفة، تمكن لص مبتدئ على ما يبدو، من السطو على مطعم لوجبات الأسماك ممسكاً في يده ثمرة موز ملفوفة بكيس بلاستيكي، واستطاع أن يخدع العاملين بالمحل ليسرق وجبات الأسماك الجاهزة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو يوضح أحد الملثمين أثناء قيامه بالسطو على مطعم لبيع الأسماك بواسطة ثمرة موز مخبأة داخل كيس بلاستيك، ولم يطلب اللص سوى الطعام، وتمكن من أن يخدع العاملين بالمحل وأن يسطو على عدد من الوجبات الجاهزة قبل أن يلوذ بالفرار.

وقد أفرجت الشرطة البريطانية في مدينة مانشيستر عن الفيديو في محاولة للوصول الى الجاني وضبطه، فيما أكد المحقق ديفيد جونستون أن الفيديو جذاب للغاية للحصول على معلومات حول هذا الحادث الغريب، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أي معلومات عن الجاني.