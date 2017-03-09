اشتكى مستخدمو البريد الإلكتروني "هوتميل" حول العالم من مشكلة أوقفت استخدامهم للبرنامج، وأضافت ضربة جديدة لشركة مايكروسوفت.

وأفادت شركة مايكروسوفت المالكة لهوتميل أن مشكلة في تسجيل الدخول لنظام البريد الإلكتروني قد تم حلها، وذلك بعد أن اشتكى مستخدمون حول العالم عن عدم قدرتهم على تسجيل الدخول لبريدهم الإلكتروني مع هوتميل، الثلاثاء.

ووفقا لسكاي نيوز، لا يزال سبب المشكلة مجهولا، ولكن كثرة شكاوي المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أجبرت مايكروسوفت على إصدار بيان أقرت خلاله على أن "بعض المستخدمين واجهوا صعوبات في الدخول لحساباتهم.. وأن المشكلة تم حلها الآن".

وكانت شركة هوتميل للبريد الإلكتروني قد تمت إعادة هيكلتها التسويقية تحت مسمى ميكروسوفت آوتلوك.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر من إعلان مايكروسوفت عن تفاصيل هجوم إلكتروني على الموقع كشف عيوبا في نظم الحماية في برنامج مايكروسوفت.