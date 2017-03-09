أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية لتصنيع السيارات عن نموذج تصميمي لآلية ذاتية القيادة أطلقت عليها اسم "Sedric"، وتهدف إلى تحقيق "أعلى مستوى" من القيادة الذاتية، بحسب الإعلان الرسمي للمجموعة.

السيارة التي تعد أول نموذج لمركبة آلية تصممه الشركة الألمانية، كهربائية بالكامل ولا تحتوي على مقود أو دواسة للسرعة.

وتعتمد المركبة في حركتها على نظام للذكاء الاصطناعي يمكنها من أن تقاد آليا بشكل كامل.

كما يمكن استدعاء السيارة إلى مكان تواجد الراكب عن طريق الضغط على زر يحمله، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الآلية.

وتعتزم الشركة الألمانية عرض هذا التصميم في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي سينطلق بالعاصمة السويسرية في التاسع من آذار/مارس.

وأشارت فولكسفاغن إلى أن تصميم Sedric يبرز أهمية السيارات ذاتية القيادة لمستقبل الشركة.

ويوضح مقطع الفيديو التالي تصميم السيارة: