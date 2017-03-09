روى أحد المواطنين السعوديين تفاصيل مثيرة، حول عثوره على ثعبان داخل إحدى وجبات المندي قام بشرائها من مطعم بوسط محافظة بارق.



وقالالمواطن في مقطع "فيديو" نشره موقع "خبر اليوم"، إنه ذهب لشراء وجبة "دجاج مندي" من أحد المطاعم المشهورة، وفور عودته إلى المنزل أخبر زوجته بإحضار الغداء ووضعه في المطبخ لتحضيره.



وأوضح أنه فور دخوله لأخذ قسط من الراحة، جاءه نجله يطالبه بالذهاب للمطبخ على وجه السرعة، وفور ذهابه شاهد الصدمة على وجه زوجته، وعندما فتح الكيس شاهد الثعبان ملتفاً حول فخذ الدجاجة.



وأشار إلى أنه تدارك الموقف وأخذ كيس الوجبة وعاد إلى المطعم وهناك حاول العامل الآسيوي الذي سلمه الوجبة أن يأخذها لكن رفض رغم توسله وبكائه.



وأكد حقيقة الواقعة وأن الصور التي تم تداولها ليست مزيفة، مشيراً إلى أنه فور انتشارها على مواقع التواصل، تفاعلت البلدية وتم التواصل معه، ومع شرطة المحافظة لإحضار العامل وتسليم الوجبة بمحضر، وتم إيداع العامل التوقيف لحين استكمال الإجراءات المتبعة معه وإغلاق المطعم.



ورفض المواطن طلب أي تعويض، لكنه كشف عن أن هناك ما يقارب 30 أسرة اشترت من نفس المطعم لكن لا يعلم ماذا أصابهم